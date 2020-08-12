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Espreso.tvОбществоДевичий батальон: во Львовскую "сухопутку" в этом году поступило рекордное количество девушек

Девичий батальон: во Львовскую "сухопутку" в этом году поступило рекордное количество девушек

До сих пор девушки в основном хотели поступать на культурологию и воспитательную работу. В прошлом году впервые несколько девушек начали обучение на боевых специальностях. В этом году желающих было значительно больше

Об этом сообщает "Эспрессо. Захид

"Курс молодого бойца" сейчас проходят первокурсники в Национальной академии сухопутных войск во Львове. Уже с первых дней обучения абитуриенты имеют возможность набираться опыта и боевой подготовки с опытными военными Украины и Европы в Международном центре миротворчества и безопасности.

В этом году вступление было особым через рекордное количество желающих вступить в военное учебное заведение. Интересно, почти на все специальности вступили девушки. Среди них не было желающих только стать офицером-танкистом.

"В прошлом году у нас впервые девушки вступали в боевые специальности, - рассказал журналистке" Еспресо.Захид "руководитель пресс-службы Национальной академии сухопутных войск Антон Миронович. Проявили они себя не хуже, чем ребята. В некоторых аспектах даже были лучше. В перспективе девушки станут командирами различных подразделений, все, как у ребят ".

Всего в этом году в Академию поступило пять сотен юношей и девушек. Уже традиционно набор проходил не только на офицеров Вооруженных сил Украины, но и для службы в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и Государственной специальной службы транспорта. Впервые будущих офицеров будут готовить для работы в Службе безопасности Украины.

"Не знаю с чем это связано, но у нас в этом году огромный конкурс в Академию, - добавляет Антон Миронович. - У нас было по четыре человека на место. Наиболее популярным был набор на пехоту, там вообще по пять девушек и ребят боролись за место. Впервые происходил набор первокурсников для службы в СБУ. Впрочем, на всех специальностях юноши и девушки учения проходят вместе, программа у них идентична, только по завершении вуза они идут работать в службе безопасности Украины или другие структуры украинской армии ".

21 августа первокурсники составлять военную присягу на верность украинскому народу. А первого сентября - традиционная и почетная посвящение в первокурсники.

 

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