Девичий батальон: во Львовскую "сухопутку" в этом году поступило рекордное количество девушек
Об этом сообщает "Эспрессо. Захид
"Курс молодого бойца" сейчас проходят первокурсники в Национальной академии сухопутных войск во Львове. Уже с первых дней обучения абитуриенты имеют возможность набираться опыта и боевой подготовки с опытными военными Украины и Европы в Международном центре миротворчества и безопасности.
В этом году вступление было особым через рекордное количество желающих вступить в военное учебное заведение. Интересно, почти на все специальности вступили девушки. Среди них не было желающих только стать офицером-танкистом.
"В прошлом году у нас впервые девушки вступали в боевые специальности, - рассказал журналистке" Еспресо.Захид "руководитель пресс-службы Национальной академии сухопутных войск Антон Миронович. Проявили они себя не хуже, чем ребята. В некоторых аспектах даже были лучше. В перспективе девушки станут командирами различных подразделений, все, как у ребят ".
Всего в этом году в Академию поступило пять сотен юношей и девушек. Уже традиционно набор проходил не только на офицеров Вооруженных сил Украины, но и для службы в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и Государственной специальной службы транспорта. Впервые будущих офицеров будут готовить для работы в Службе безопасности Украины.
"Не знаю с чем это связано, но у нас в этом году огромный конкурс в Академию, - добавляет Антон Миронович. - У нас было по четыре человека на место. Наиболее популярным был набор на пехоту, там вообще по пять девушек и ребят боролись за место. Впервые происходил набор первокурсников для службы в СБУ. Впрочем, на всех специальностях юноши и девушки учения проходят вместе, программа у них идентична, только по завершении вуза они идут работать в службе безопасности Украины или другие структуры украинской армии ".
21 августа первокурсники составлять военную присягу на верность украинскому народу. А первого сентября - традиционная и почетная посвящение в первокурсники.
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