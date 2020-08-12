Чтобы избежать обсервации, львовским пограничникам предлагают от 20 до 50 долларов взятки

12 августа, 2020, 09:56

В течение двух суток в пунктах пропуска "Рава - Русская", "Шегини", "Краковец" и "Грушев" Львовского пограничного отряда путешественники предлагали пограничникам 50 и 20 долларов США, 10 евро, и трижды по 400 грн взятки

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины - Западная граница, передает "Еспресо.Запад".

Такие суммы предлагают как граждане Украины, так и иностранцы за беспрепятственное пересечение государственной границы без прохождения обсервации и за отсутствие страхового полиса.

В службе отмечают, что пограничники от взяток отказались, зато - проинформировали сотрудников Нацполиции о возможных признаках преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".