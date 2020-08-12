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Espreso.tvСпортЧемпион мира отказался переходить в клуб Бекхэма

Чемпион мира отказался переходить в клуб Бекхэма


фото: Getty Images
Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце отказался переходить в "Интер Маяйми"

Об этом сообщает журналист Ронан Мерфи в twitter.

Американский клуб, владельцем которого является Дэвид Бекхэм, хочет подписать Гетце в статусе свободного агента. Этим летом у 28-летнего полузащитника завершился контракт с дортмундской "Боруссией".

В прошлом сезоне Марио Гетце провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 1 ассист. В 2014 году вместе со сборной Германии хавбек стал чемпионом мира по футболу.

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