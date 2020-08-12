Чемпион мира отказался переходить в клуб Бекхэма

12 августа, 2020, 19:00

Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце отказался переходить в "Интер Маяйми"

Об этом сообщает журналист Ронан Мерфи в twitter.

Американский клуб, владельцем которого является Дэвид Бекхэм, хочет подписать Гетце в статусе свободного агента. Этим летом у 28-летнего полузащитника завершился контракт с дортмундской "Боруссией".

В прошлом сезоне Марио Гетце провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 1 ассист. В 2014 году вместе со сборной Германии хавбек стал чемпионом мира по футболу.

Mario Götze has rejected an offer from Inter Miami as he wants to stay in Europe, according to Bild. #MLS #BVB - Ronan Murphy (@swearimnotpaul) August 11, 2020

13 июля бразильский вингер лондонского "Челси" Виллиан отказался переходить в команду "Интер Майами".