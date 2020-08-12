Белорусские власти заявили о задержании координаторов массовых протестов

12 августа, 2020, 09:14

В Минске задержаны координаторы акций протеста, один из них руководил действиями соратников из отеля, заявили представители белорусских властей

Об этом сообщает БЕЛТА .

По данным издания, один из них снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Этот человек якобы руководил действиями трех подчиненных. Они,в свою очередь, руководили сотнями.

Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса подсчета результатов президентских выборов. Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов. Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведения правоохранителей.

новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведения правоохранителей. На баррикадах погиб протестующий, это подтвердили в МВД.

погиб протестующий, это подтвердили в МВД. Вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановская уехала в неизвестном направлении и у ее штаба не было с ней связи. Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил , что Тихановская находится в безопасности в Литве.

неизвестном направлении и у ее штаба не было с ней связи. Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил , что Тихановская находится в безопасности в Литве. На YouTube-канале мужа кандидатки, политзаключенного Сергея Тихановского появилось видеообращение , в котором Тихановская объяснила свой отъезд сложным выбором, перед которым она оказалась, и вспомнила о детях.

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