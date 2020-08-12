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Espreso.tvОбществоБелорусские власти должны немедленно прекратить насилие, освободить политзаключенных и объявить досрочные президентские выборы, - Порошенко

Белорусские власти должны немедленно прекратить насилие, освободить политзаключенных и объявить досрочные президентские выборы, - Порошенко


фото: eurosolidarity.org
В эти дни внимание Украины, всей Европы и мира приковано к событиям в соседней Беларуси, где разворачивается глубокий политический кризис

Об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".

Приводим заявление полностью:

"Для Украины и для меня лично Беларусь всегда была и будет особенно важной страной. Белорусы - традиционные друзья и партнеры украинского народа, искренние, дружелюбные и добропорядочные братья по крови и духу.

Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины.

Поэтому я не могу молча наблюдать за тем, как Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности.

Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства.

Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире.

Считаю, что белорусским властям необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательств к насилию. Это - первое.

Во-вторых, освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование политических оппонентов.

В-третьих, обеспечить инклюзивный и открытый диалог власти с белорусским обществом. Уважать право на свободу СМИ и мысли, как и беспрепятственного доступа к всемирной сети Интернет.

В-четвертых, объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур, способствовать доверию избирательному процессу.

В-пятых, призываю украинскую власть в контакте с нашими партнерами по Люблинскому треугольнику назначить Специального представителя Украины по Беларуси, который должен активно способствовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль нашего государства в регионе. Необходимо также накануне запланированного на пятницу заседания Совета Министров ЕС организовать контакты представителей ЕС с МИД Беларуси для выяснения и решения проблемных вопросов, связанных с политическим кризисом в Беларуси.

И в который раз призываю международное сообщество: смотрите за действиями российского агрессора, который только и ждет удобного момента для того, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью. Говорю об этом, поскольку точно знаю, что долгое  время внимание агрессора на себя замыкала Украины.

Сегодня Европа должна думать и действовать стратегически. Мы не имеем права потерять Беларусь. Никому - ни белорусским властям, ни белорусскому народу, ни Евросоюзу, и тем более Украине - не нужна Беларусь как западная провинция Российской неоимперии. Мы не должны дать ни малейшего шанса мародерству Кремля.

Политическая партия "Европейская Солидарность" продолжит координировать дальнейшие действия с международными партнерами в рамках Европейской народной партии, Международного демократического союза и межпартийного взаимодействия.

Европейскоея и демократическое Белорусское государство в наших общих интересах!" - говорится в заявлении.

 

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