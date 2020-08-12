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Espreso.tvОбществоБайден определился с кандидатурой на должность вице-президента

Байден определился с кандидатурой на должность вице-президента


фото: THE GUARDIAN
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден после долгих поисков объявил имя своего кандидата на пост вице-президента - сенатор от штата Калифорния Камала Харрис

"Для меня большая честь объявить вам, что я выбрал Камалу Харрис - бесстрашного борца за маленького человека и одну из лучших государственных служащих страны - в качестве своего партнера", - написал Байден в своем Twitter.

Как сообщает The Hill , в случае победы Байдена на президентских выборах, Харрис, которая имеет ямайское и индийское происхождение, станет первой женщиной, которая станет вице-президентом США.

Байден назвал Харрис лучше всех подготовленной, чтобы помочь ему победить нынешнего президента Дональда Трампа и провести нацию через пандемию коронавируса, экономический спад и расовый раскол.

"Сейчас ненормальные времена. Впервые в нашей истории мы сталкиваемся с тремя историческими кризисами - всеми одновременно. Мы сталкиваемся с самой страшной пандемией за 100 лет. Самым худшим экономическим кризисом со времен Великой депрессии. Самыми сильными призывами к расовой справедливости за одно поколение. И у нас есть президент, который не смог победить вирус, который уносит жизни и разрушает нашу экономику, и раздувает пламя ненависти и разногласий", - заявил Байден в электронном письме сторонникам с объявлением о выборе вице-президента.

Он подчеркнул, что ему "нужен кто-то, кто работает рядом со мной, умный, жесткий и готовый вести за собой".

"Камала - тот человек", - добавил Байден.

Байден высоко оценил достижения Харрис, сначала в качестве генерального прокурора Калифорнии, а потом как сенатора США от крупнейшего штата страны. Он назвал ее "одним из самых жестких и эффективных членов двух важнейших комитетов" верхней палаты - комитета по разведке и судебной власти.

О выдвижении своей кандидатуры на пост вице-президента Харрис написала в своем Twitter, отметив, что Байден "может объединить американский народ, потому что всю свою жизнь он боролся за нас".

"Джо Байден может объединить американский народ, потому что он всю жизнь боролся за нас. И как президент он построит Америку, соответствующую нашим идеалам. Для меня большая честь присоединиться к нему в качестве кандидата от нашей партии на пост вице-президента и сделать все возможное, чтобы сделать его нашим главнокомандующим", - написала Харрис.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и действующий президент Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

Британское издание The Economist смоделировало возможный результат выборов президента США, и с большой вероятностью Джо Байден побеждает Дональда Трампа.

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