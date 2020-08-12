Аудиторские компании проверят расходы проектов, финансируемых Евросоюзом
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, 40 аудиторских компаний, из которых более 150 физических лиц аудиторов проверять расходы в рамках совместных операционных программ приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства 2014-2020.
По словам первого заместителя министра финансов Дениса Улютина, Украина принимает участие в четырех общих операционных программах сотрудничества Европейского инструмента соседства 2014-2020: "Украина-Польша-Беларусь", "Украина-Венгрия-Словакия-Румыния", "Украина-Румыния" и " бассейн Черного моря "с общим бюджетом 384 млн евро для всех стран-участниц программ.
При этом для надлежащей реализации проектов по программам в каждой стране-участнице должна быть построена соответствующая национальная система управления и контроля за выполнением этих программ.
"Минфин согласно этой системе выполняет функции Национального контрольно-контактного пункта. И одной из главных задач в рамках выполнения этой функции является формирование открытого перечня независимых аудиторов, которые будут привлечены к проверке расходов по проекту в рамках программ", - цитирует пресс служба слова Улютина.
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