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Espreso.tvЭкономикаАудиторские компании проверят расходы проектов, финансируемых Евросоюзом

Аудиторские компании проверят расходы проектов, финансируемых Евросоюзом


фото: audit-centr.com.ua
Аудиторские компании проверят расходы в рамках четырех совместных программ приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства 2014-2020

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, 40 аудиторских компаний, из которых более 150 физических лиц аудиторов проверять расходы в рамках совместных операционных программ приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства 2014-2020.

По словам первого заместителя министра финансов Дениса Улютина, Украина принимает участие в четырех общих операционных программах сотрудничества Европейского инструмента соседства 2014-2020: "Украина-Польша-Беларусь", "Украина-Венгрия-Словакия-Румыния", "Украина-Румыния" и " бассейн Черного моря "с общим бюджетом 384 млн евро для всех стран-участниц программ.

При этом для надлежащей реализации проектов по программам в каждой стране-участнице должна быть построена соответствующая национальная система управления и контроля за выполнением этих программ.

"Минфин согласно этой системе выполняет функции Национального контрольно-контактного пункта. И одной из главных задач в рамках выполнения этой функции является формирование открытого перечня независимых аудиторов, которые будут привлечены к проверке расходов по проекту в рамках программ", - цитирует пресс служба слова Улютина.

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