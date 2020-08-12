73-летний Франковец 96 раз покорил Говерлу

12 августа, 2020, 15:00

Василий Кричун из Ивано-Франковска почти сто раз поднимался на самую высокую вершину Украины

Об этом сообщает "Галка".

"Девяносто шестой раз поднялся на Говерлу. Отдохнул от карантина, загорел. Надышался горным воздухом. Жизнь прекрасна", - сказал Василий Кричун.

Мужчина - неоднократный победитель легкоатлетических соревнований разного уровня по бегу и спортивной ходьбе. Пропагандирует здоровый образ жизни. В феврале этого года он установил три рекорда на чемпионате Украины по легкой атлетике.

Тогда он оставил позади 300 легкоатлетов из 20 областей Украины, в том числе из Донецкой и Луганской областей, а также из Киева. Спортсмены от 30 лет и выше соревновались в различных видах легкой атлетики: бег, прыжки в высоту, в длину и с шестом, толкание ядра, метание молота, копья, спортивная ходьба.

Напомним, высота горы Говерла, расположенной в горном массиве Чорногора Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - 2061 метров.