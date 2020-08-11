Зарегистрировал в Раде постановление о непризнании выборов в Беларуси, - Гончаренко

11 августа, 2020, 14:16

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании украинским парламентом легитимными выборов президента Республики Беларусь

Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность", председатель межфракционного депутатского объединения "За демократическую Беларусь" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Зарегистрировал в ВР постановление о непризнании президентских выборов в Республике Беларусь", - написал Гончаренко.