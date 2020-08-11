Зарегистрировал в Раде постановление о непризнании выборов в Беларуси, - Гончаренко
11 августа, 2020, 14:16
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании украинским парламентом легитимными выборов президента Республики Беларусь
Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность", председатель межфракционного депутатского объединения "За демократическую Беларусь" Алексей Гончаренко в Telegram.
"Зарегистрировал в ВР постановление о непризнании президентских выборов в Республике Беларусь", - написал Гончаренко.
Депутат обнародовал фотографию, которая свидетельствует о процессе регистрации постановления в Аппарате Верховной Рады.
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победителем выборов Светлану Тихановскую.
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