Заместители министров, работники полиции и налоговой: НАПК проверит декларации 16 должностных лиц
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Сообщается, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку деклараций еще 16 должностных лиц, в том числе 12 заместителей министров. Таким образом, с начала перезапуска НАПК к проверке взято 538 деклараций.
Отмечается, что начата проверка деклараций таких действующих и бывших заместителей министров:
- бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Натальи Бойко;
- заместителя министра иностранных дел (отстраненного от выполнения полномочий) Егора Божко;
- первого заместителя министра цифровой трансформации Алексея Вискуба;
- бывшего заместителя министра финансов Юрия Гелетия;
- первого заместителя министра юстиции Евгения Горовица;
- заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионана;
- бывшего первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Татьяны Максимец;
- бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Юлии Пидкоморной;
- бывшего заместителя министра экологии и природных ресурсов Василия Полуйко;
- заместителя министра обороны Игоря Старобинского;
- заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой;
- бывшего заместителя министра обороны Олега Шевчука.
Также на проверку взяты декларации бывшего начальника ГУ Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, главного государственного ревизора-инспектора Вышгородской объединенной государственной налоговой инспекции Екатерины Крет, заместителя начальника государственного предприятия "Укрводшлях" Сергея Халецкого и и.о. начальника Черноморской таможни Государственной таможенной службы Александра Щуцкого.
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