Заместители министров, работники полиции и налоговой: НАПК проверит декларации 16 должностных лиц

11 августа, 2020, 17:54

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций еще 16 должностных лиц, в том числе 12 заместителей министров

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Сообщается, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку деклараций еще 16 должностных лиц, в том числе 12 заместителей министров. Таким образом, с начала перезапуска НАПК к проверке взято 538 деклараций.

Отмечается, что начата проверка деклараций таких действующих и бывших заместителей министров:

- бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Натальи Бойко;

- заместителя министра иностранных дел (отстраненного от выполнения полномочий) Егора Божко;

- первого заместителя министра цифровой трансформации Алексея Вискуба;

- бывшего заместителя министра финансов Юрия Гелетия;

- первого заместителя министра юстиции Евгения Горовица;

- заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионана;

- бывшего первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Татьяны Максимец;

- бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Юлии Пидкоморной;

- бывшего заместителя министра экологии и природных ресурсов Василия Полуйко;

- заместителя министра обороны Игоря Старобинского;

- заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой;

- бывшего заместителя министра обороны Олега Шевчука.

Также на проверку взяты декларации бывшего начальника ГУ Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, главного государственного ревизора-инспектора Вышгородской объединенной государственной налоговой инспекции Екатерины Крет, заместителя начальника государственного предприятия "Укрводшлях" Сергея Халецкого и и.о. начальника Черноморской таможни Государственной таможенной службы Александра Щуцкого.

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