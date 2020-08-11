Задержание под посольством Беларуси: экс-политзаключенного Кольченко признали виновным в хулиганстве
11 августа, 2020, 13:02
11 августа Шевченковский суд Киева приговорил Александра Кольченко отбыть 40 часов общественных работ. Впереди рассмотрение дела о "злостном неповиновении правоохранителям"
Об этом сообщает " 5 канал " из Шевченковского суда.
Сообщается, что Шевченковский районный суд признал виновным Оександра Кольченко в административном правонарушении и приговорил отбыть 40 часов общественных работ.
В то же время, корреспондент отметила, что должно рассматриваться дело по злостного неповиновения правоохранительным органам во время затримання.Однак, когда состоится другое заседание и произойдет ли вообще - пока неизвестно.
По словам журналистки, суд отказался заслушать свидетеля Кольченко - журналиста Стаса Юрченко - во время заседания.
- 10 августа в Киеве под зданием посольства Беларуси в Киеве активисты провели акцию солидарности с белорусами .
- Во время потасовки на акции под посольством Беларуси в Киеве задержали шестерых участников, среди них - Александр Кольченко
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