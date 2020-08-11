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Espreso.tvОбществоЗадержание под посольством Беларуси: экс-политзаключенного Кольченко признали виновным в хулиганстве

Задержание под посольством Беларуси: экс-политзаключенного Кольченко признали виновным в хулиганстве


фото: 5.ua
11 августа Шевченковский суд Киева приговорил Александра Кольченко отбыть 40 часов общественных работ. Впереди рассмотрение дела о "злостном неповиновении правоохранителям"

Об этом сообщает " 5 канал " из Шевченковского суда.

Сообщается, что Шевченковский районный суд признал виновным Оександра Кольченко в административном правонарушении и приговорил отбыть 40 часов общественных работ.

В то же время, корреспондент отметила, что должно рассматриваться дело по злостного неповиновения правоохранительным органам во время затримання.Однак, когда состоится другое заседание и произойдет ли вообще - пока неизвестно.

По словам журналистки, суд отказался заслушать свидетеля Кольченко - журналиста Стаса Юрченко - во время заседания.

  • 10 августа в Киеве под зданием посольства Беларуси в Киеве активисты провели акцию солидарности с белорусами .
  • Во время потасовки на акции под посольством Беларуси в Киеве задержали шестерых участников, среди них - Александр Кольченко

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