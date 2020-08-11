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Espreso.tvОбществоИз Львовского областного клинического перинатального центра выписали домой уникальную тройню

Из Львовского областного клинического перинатального центра выписали домой уникальную тройню

Новорожденные Камила, Алинка и Вероника вместе с матерью провели в медучреждении целый месяц, ведь родились раньше - на 32-й неделе беременности

Как сообщила "Еспресо.Запад" руководитель учреждения Мария Малачинская, впервые во Львовской области новорожденных весом до 1500 г, нуждающихся искусственной вентиляции легких и заместительной терапии суфрактанта, а не разводили с матерью, а всю необходимую помощь и женщине, и детям предоставили в одном медицинском учреждении.

Источник фото: Львовский перинатальный центр

Как рассказала в комментарии "Еспресо.Захид" заведующий отделением новорожденных Лариса Куновский, дети появилась на свет путем кесарева сечения с весом 1360, 1480 и 1650 г. Это - первые преждевременно рожденные дети с малым весом, которых после стабилизации их состояния и перевода из реанимации не госпитализировали ни к Коммунальной городской детской клинической больницы. Львова, ни во Львовский областной клинической больницы.

Медперсонал заведения сам выходил малышей - 1 июля здесь открылась первая на Львовщине палату постинтенсивного ухода за новорожденными детьми, и тройка девочек стала ее первыми пациентами.

"Это было нелегко, ведь младенцы, которые после рождения находятся на инфузионной терапии и медленно восстанавливают энтеральное питание, естественно теряют вес (до 7% от первоначальной массы тела). Но мама нам активно помогала, выполняла все наши рекомендации. За месяц и два дня , что детки у нас были, набрали по полкилограмма. Выписали их домой в удовлетворительном состоянии, проведя перед тем неонатальный скрининг (в частности на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз) и все обследования, которые только могли провести (ЭХО сердца, нейросонографию, проверку слуха и т.д.). будем пробовать выхаживать детей с еще меньшим весом, начиная с 500-600 г ", - поделилась планами врач.

Источник фото: Львовский перинатальный центр

Как отметила директор перинатального центра Мария Малачинська, "палата постинтенсивного ухода рассчитана только на четыре кровати, но ее открытие - это знаковое событие". Следующий шаг - открыть отдельное отделение на 25 коек.

Забирать дочерей из родильного приехал их отец, Петр Потоцкий вместе с двумя бабушками. Те обещают помогать молодым супругам. Опыта отцовства ни у Петра, ни у его жены Оксаны нет: девочки - их первенцы. "На втором месяце беременности нам сказали, что будет двойня. На третьем - что тройня. Моя мама шутила: на четвертом скажут, что будет Четвирного. Сначала говорили: два мальчика и девочка. Мы уже и имена им придумали, но потом опять все" переигралось ", - рассказал" Еспресо.Захид "счастливый отец. С женой не виделся шесть недель - две недели перед кесаревым сечением его жену положили" в поддержку ", а из-за карантина посетителей в перинатальный не пускали. Видел любимую только через окно - так же , как и своих дочерей ...

Зоряна Круль

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