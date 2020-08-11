 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВзятку в 1 млн грн: в Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва

Взятку в 1 млн грн: в Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва


фото: mvs.gov.ua
В Киеве правоохранители задержали советника директора одного из предприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения 1 млн грн неправомерной выгоды

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Правоохранители задержали советника директора одного из государственных предприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения 1 млн грн неправомерной выгоды. Подозреваемый требовал взятку за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов государственного предприятия", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый, используя поддельные документы, создал преступную схему завладения имуществом Госрезерва третьими лицами. По 1 млн гривен злоумышленник предоставил частному предпринимателю поддельные документы о получении на хранение госпредприятия 1300 тонн пшеницы. При этом пшеница на склад так и не поступила.

"В дальнейшем частный предприниматель мог обратиться с полученными поддельными документами в Госрезерв и получить якобы переданное им на хранение зерно. Поэтому злоумышленник предоставить возможность завладеть сельхозпродукцией, принадлежащего государству и сохраняется на этом государственном предприятии, на общую сумму около 8000000 гривен", - отметили в полиции.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

null

Фото: mvs.gov.ua

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

11 августа, 2020 вторник

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать