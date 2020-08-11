Взятку в 1 млн грн: в Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва

11 августа, 2020, 20:59

В Киеве правоохранители задержали советника директора одного из предприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения 1 млн грн неправомерной выгоды

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Правоохранители задержали советника директора одного из государственных предприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения 1 млн грн неправомерной выгоды. Подозреваемый требовал взятку за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов государственного предприятия", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый, используя поддельные документы, создал преступную схему завладения имуществом Госрезерва третьими лицами. По 1 млн гривен злоумышленник предоставил частному предпринимателю поддельные документы о получении на хранение госпредприятия 1300 тонн пшеницы. При этом пшеница на склад так и не поступила.

"В дальнейшем частный предприниматель мог обратиться с полученными поддельными документами в Госрезерв и получить якобы переданное им на хранение зерно. Поэтому злоумышленник предоставить возможность завладеть сельхозпродукцией, принадлежащего государству и сохраняется на этом государственном предприятии, на общую сумму около 8000000 гривен", - отметили в полиции.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Фото: mvs.gov.ua

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