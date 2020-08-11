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Espreso.tvЭкономикаВоровал продукты пациентов военного госпиталя: ГБР вручило подозрение служащему

Воровал продукты пациентов военного госпиталя: ГБР вручило подозрение служащему

ГБР вручило подозрение военнослужащему, который заставлял подчиненных получать из состава продукты для столовой госпиталя в количестве, меньшем норм, а искусственно созданный избыток сбывал в торговых заведениях за пределами воинской части

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Согласно сообщению, следователи управления ГБР в Краматорске задержали и сообщили о подозрении временно исполняющего обязанности заместителя начальника одной из военных медучреждений.

"Военнослужащий подозревается в присвоении военного имущества, совершенного в условиях особого периода", - отметили в пресс-службе.

Так, следствие установило, что младший лейтинант, угрожая мерами дисциплинарного воздействия, заставлял подчиненных получать из состава воинской части проодукты для столовой госпиталя в количестве, меньшем нормы.

"В дальнейшем искусственно созданный избыток продуктов вывозился за пределы воинской части и сбывался в торговых заведениях", - отметили в ГБР.

Следователи ГБР задержали военнослужащего 8 августа во время реализации пищевых продуктов в одном из магазинов Старобельского района Луганской области.

В ходе обыска было обнаружено и изъято продукты питания, которые предположительно принадлежащие военному госпиталю: мясо и рыба, фасованное сливочное масло, тушеная говядина, сыр, сок, цитрусовые, йогурты, печенье и другие продукты.

В ГБР отметили, что в случае доказательства Вины подозреваемому грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.

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