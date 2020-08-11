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Espreso.tvКультураВо Львове стартует V Международный фестиваль Параджанова

Во Львове стартует V Международный фестиваль Параджанова

С 19 по 24 августа во Львове проведут традиционный международный фестиваль, посвященный режиссеру Сергею Параджанову

Об этом сообщает корреспондент "Еспресо.Запад".

Традиционная локация фестиваля - район Левандовка, где находится улица Параджанова. В течение шести фестивальных дней - с 19 по 24 августа - в культурно-художественном центре «Спутник» проходит выставка, посвященная Параджанову. Темой нынешнего фестиваля является посткарантинная реальность, границы открытости и откровенности, отмечают организаторы.

Во время юбилейного пятого фестиваля горожанам предлагают посмотреть кино под открытым небом в парке, послушать музыку на концерте ко Дню независимости, посетить интерактивные инсталляции, модельные показы, художественные экспозиции, лекции и дискуссии с участием звездных гостей.

В течение фестиваля на Левандовке гостей будут развлекать музыкальные коллективы, играющие в разных стилях, и давать мастер-классы. Традиционно на фестивале будет много встреч, лекций и дискуссий с киноведами, историками искусства. Приглашены искусствовед Диана Клочко и мастер перформанса Влодек Кауфман. Кроме того, на фестивале будет достаточно мастер-классов для взрослых и детей. Закончится действо гала-концертом ко Дню Независимости.

"В этом году фестивалю 5 лет, и это уже событие как для города, так и непосредственно для общества Левандовки. Именно этот фестиваль сделал такой вид улицы сейчас и является хорошим примером того, как культурные и социальные инициативы становятся инструментом больших инфрастуркутрних изменений. Это моя отдельная радость и гордость. Фестиваль стал началом новой культурной традиции и платформой для формирования среды культурных активистов района, а также толчком к созданию других фестивалей в других районах Львова ", - говорит о нынешнее действо организатор фестиваля Юля Хомчин.

 

 

 

 

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