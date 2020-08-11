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Espreso.tvОбществоВо Львове прокуроры подписали подозрения бывшим чиновникам - участникам преступной группы

Во Львове прокуроры подписали подозрения бывшим чиновникам - участникам преступной группы


фото: zaxid.net
Злоумышленники завладели почти тремя миллионами гривен бюджетных средств

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области на своей Facebook-странице.

Под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области следователи полиции сообщили о подозрении вероятным участникам преступной группы. В частности, руководителю ООО и заместителю директора предприятия временно исполняющему обязанности директора одного из управлений Львовской областной государственной администрации и бывшему ведущему инспектору отдела этого же управления в присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также в служебном подлоге (ч .3 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.366, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч. 1 ст.366 УК Украины).

По информации следствия, в апреле-августе 2019 эти лица, по предварительному сговору, составили и выдали заведомо неправдивые официальные документы (акты приемки выполненных строительных работ формы КБ-2в, справки о стоимости этих работ формы КО-3), на основе которых завладели почти тремя миллионами гривен бюджетных средств. Эти средства были субвенциеб на строительство амбулатории монопрактикы в с. Дубравка Жидачевского района Львовской области.

Якщопровину будет доказано, то 40-летнему организатору с Стрыйского района и его сообщникам: 41-летнему уроженцу Стрыйщины, 36-летнему жителю Сосновки и 69-летнему львовянину, грозит от 7 до 12 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Наразипрокуроры решают вопрос об избрании фигурантам меры пресечения и отстранения от должности чиновника.

 

 

 

 

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