Во Львове представили будущий фильм "Чубай. Говорить снова"

11 августа, 2020, 19:27

Съемки его сейчас продолжаются

Сегодня во Львове на съемочную площадку телепроекта "Чубай. Говорить снова", расположенную в помещении Львовского академического драматического театра имени Леси Украинки, пригласили журналистов. Речь идет о создании ленты, посвященной поэту, переводчику и диссиденту Руслану, которого Иван Дзюба в свое время обозначил как одну из самых привлекательных и трогательных легенд украинского безвременья 70-80-х годов. Премьера этого телепроекта, который создает компания "ФИЛЬМ ПЛЮС» при поддержке Украинского культурного фонда (а стоимость его - 1 млн 400 тыс. грн) ориентировочно состоится в день рождения поэта - 23 января 2021 г.

Проект инициировала дочь поэта Соломия Чубай. "Для меня очень важно, чтобы Руслана ни был памятником, а живым человеком со своими привычками, предпочтениями, настроениями и слабостями. Мне кажется, что режиссер и продюсер ленты Михаил Крупиевский справится с этим лучше".

Для Михаила Крупиевский Руслана вот уже лет двадцать - это не просто имя на книге с полки. Это личность, голос которой звучит и тогда, когда он рядом с сыном поэта, лидером группы "Плач Иеремии" Тарас Чубай, с которым разбирается давно, и тогда, когда находится один с собой. "Этот фильм о свободе и несвободе, о той свободе, которую должны бороться постоянно, - акцентировал на встрече с прессой Михаил Крупиевский. - В то время, когда мы снимаем фильм о удушье 70-х годов, для наших детей является нормой, когда они сдают тесты на полиграфе. Есть над чем задуматься. В этой ленте мне интересно исследовать, как Руслана творил, о чем думал, какие драмы переживал. и с помощью его родных, друзей и людей, которые его знали сейчас это делаю ".

Ведущим в фильме "Life. Говорить снова" является украинский поэт, прозаик, переводчик и общественный деятель Сергей Жадан. Как отметил он в беседе с журналистами, персонально для него в этой ленте является важным также раскрыть гений Чубая, ведь те стихи, которые мы все сегодня любим и цитируем пользователя совсем юным человеком. Как ему это удалось и как все это писалось при тех обстоятельствах? Ведь до сих пор Руслана - это живой поэт. "Поэты основном существуют или для самих себя или для других поэтов, - говорит Сергей Жадан. - Руслана сумел обойти время. Дистанции в сорок лет не существует. Он не опередил время, а создал свой Вселенная, который сочетается с теми обстоятельствами, которые постоянно меняются. Этот фильм и для этого тоже, чтобы люди, которые читают Чубая, смогли его лучше узнать ".

"Пример отца показывает, что можно быть свободным человеком даже тогда, когда на тебя давит такая" махина "как Радянской Союза, - говорит Тарас Чубай, до, кстати, пишет саунтрек к фильму и чьи песни на слова Григория Чубая будут в этой ленте звучать. - Сейчас мы тоже все находимся под прессом, но иного сорта - под прессом интернета и виртуального мира. А важнее всех обстоятельствах оставаться собой. Как говорил папа "при всех обстоятельствах твердо идти на кон".

Художником-постановщиком фильма является известный художник Алексей Хорошко. Как сообщила съемочная группа, лента творится на стыке жанров документального кино и телеспектакль, действие которой разворачивается в декорациях мастерской-подвала Григория Чубая. Декорациях места, которое внесло в атмосферу советского Львова дух современной Европы и без которого многие из знаковых сейчас имен не состоялся, или произошел по-другому.

"Для меня этот фильм - моя жизнь, - говорит жена поэта Галина Чубай. - Вполне другие переживания, когда тебе 20 и когда тебе 70, а то и больше. Должен сказать, что Руслана для меня всегда был героем. Я всегда перед ним комплексовала : был умнее, смелее, эпатажным, личностью, которая была вне обыденщиной и всегда на высоте. Он сумел даже в том очень сложном мире, творить и выживать, стать личностью, которая и сегодня меняет мир, Лента "Life. Говорить снова "(по крайней мере то, что я знаю), очень созвучна тому, каким был Григорий и как он чувствовал других".

Примечательно, что в фильме воспоминаниями о поэте делиться Виктор Морозов, Василий Герасимьюк, Николай Рябчук и другие, знаковые для украинской культуры люди. Как стоящее том, что главным медиапартнером фильма является Эспрессо.TV .

Ярина Коваль