Во Львове обсудили карантинное состояние и права человека

11 августа, 2020, 15:10

Состоялась дискуссия "Эпидемия нарушений и права человека"

Трансляция состоялась на страницах Образовательного центра по правам человека в Львове и Центра гражданских свобод .

Участие в обсуждении приняли заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, координатор проекта "Киевский Диалог" во Львове Станислав Безушко, директор по развитию Образовательного центра по правам человека в Львове Дарья Заржицкая, заместитель директора Центр "Женские перспективы" Марта Чумало и координатор проектов Центра гражданских свобод Любовь Галан. Модерировал разговор журналист и правозащитник Владимир Беглов.

Главной темой дискуссии стал вопрос: можно ли оправдать нарушения прав человека на карантине заботой о здоровье граждан и гражданок. Если да, то где границы, не вышла ли власть и правоохранительные органы из берегов, вводя те или иные карантинные ограничения. Речь идет о запрете ходить по улицам в компании более двух человек, находиться в общественных местах, посещать храмы, оставлять место изоляции, посещать парки и тому подобное.

Владимир Беглов отметил, что именно такая дискуссия специалистов и профессионалов нужна, чтобы лучше понять и адекватно реагировать на те вызовы, перед которыми стоит Украина и весь мир.

Любовь Галан рассказывает, что Центр гражданских свобод провел исследование ситуации с ограничениями в Украине. Их восприняли положительно. Это можно объяснить недоверием к власти и отсутствием понимания угрозы коронавируса. Не последнюю роль сыграла противоречивость к Конституции. Любовь утверждает, что власть часто манипулировала: препятствовала работе активистов и обвиняла их в нарушении правил карантина. Посмотреть исследования можно с ссылкой . Отметим, что проводили его совместно с общественными организациями Американская Ассоциация Юристов Инициатива по верховенству права (ABA ROLI) в Украине, Харьковской правозащитной группой и Платформой прав человека.

Андрей Москаленко рассказал, что львовяне образцово придерживались требований власти. Такие данные он имеет от мобильных операторов, которые сообщали о передвижении граждан.

Спикеры отметили, что с начала карантина не было хорошей коммуникации между органами самоуправления, властью и общинами. Именно поэтому люди не понимали, как себя вести.

Добавим, что посмотреть обсуждение можно посмотреть по ссылке .