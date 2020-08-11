Во Львове хирурги удалили тернополянке 10-килограммовую опухоль

11 августа, 2020, 11:12

Операция прошла в Центре хирургии Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова

51-летняя жительница Тернополя обратилась за помощью специалистов Центра хирургии во Львове, поскольку на протяжении нескольких месяцев она потеряла более 10 кг, хотя ее живот существенно увеличился. Гигантскую опухоль весом 10 кг с забрюшинного пространства удалили медики Центра хирургии. Об этом информируют на фейсбук-странице медучреждения.

По словам медиков, в декабре прошлого года женщине удалили опухоль в молочной железе, после чего она прошла три курса химиотерапии. Тогда же в процессе обследования у нее обнаружили большую липосаркому забрюшинного пространства.

Поскольку пандемия и карантин внесли свои коррективы в планы на лечение, последствия оказались плачевными. "Опухоль не только увеличилась, но и сместила органы брюшной полости влево, сдавила двенадцатиперстную кишку и начала врастать в правую почку", - отмечают медики.

Специалисты Центра хирургии прооперировали женщину, "удалив гигантскую липосаркому, правую почку, липому средостения и выполнили резекцию 6 и 7-го сегментов печени с двумя ехикоковимы кистами".

В больнице добавляют, что операция была очень сложной. Однако после оперативного вмешательства женщина чувствует себя значительно лучше. Впереди ее ждет реабилитация и восстановление сил.