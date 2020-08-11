Внеочередная сессия Рады может состояться 25 августа: планируют принять повышение "минималки", - Кравчук
Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии "Интерфакс-Украина" .
"Мы уже предупредили народных депутатов, что 25 августа может состояться, и скорее всего произойдет, внеочередная сессия парламента по основным вопросам - голосование за законопроект, который позволит увеличить минимальную заработную плату до 5 тыс. грн с 1 сентября", - сказала нардеп.
По ее словам, это необходимо принять еще в августе, и поэтому требуется внеочередная сессия.
Кравчук предположила, что будет инициировать внеочередную сессию Владимир Зеленский , поскольку законопроект о повышении минимальной заработной платы является президентским.
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