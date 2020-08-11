Венгрия ввела новые правила въезда для украинцев: на границе образовались очереди

11 августа, 2020, 15:24

Из-за внедрения венгерской стороной дополнительных мер контроля по недопущению распространения коронавируса, на украинском-венгерской границе образовались транспортные очереди

Об этом сообщила пресс-служба Западного управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Согласно сообщению, в последние дни на границе с Венгрией фиксируется определенное накопление транспортных средств, следующих на выезд из Украины через пункты пропуска "Чоп (Тиса)" и "Лужники".

"Такая ситуация обусловлена, в первую очередь, внедрением венгерской стороной дополнительных мер контроля, действующих с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также необходимости изучения и проверки документов путников", - говорится в сообщении.

Так, кроме паспортных документов, полиция Венгрии отныне тщательно проверяет документы, подтверждающие цель поездки или транзитный характер поездки, что увеличивает время на прохождение контрольных процедур.

В пресс-службе напомнили, что на украинском-венгерской границе смежная сторона определила для транзитного проезда исключительно пункты пропуска "Чоп (Тиса)" и "Лужники".

Отмечается, что в настоящее время перед пунктом пропуска "Лужники" на оформление ожидают около 150 микроавтобусов, еще почти 100 транспортных средств находятся перед пунктом пропуска "Чоп (Тиса)".

"Отметим, что за прошедшие сутки через эти пункты пропуска в направлении Венгрии вообще выехали по 400 легковых транспортных средств", - напомнили в пресс-служба.

В управлении также отметили, что сотрудники Чопского и Мукачевского пограничных отрядов продолжают обеспечивать надлежащий пограничный контроль с украинской стороны границы и постоянно взаимодействуют с представителями полиции Венгрии.

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