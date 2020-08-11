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Espreso.tvОбществоВъехал в забор: в Ровенской области в ДТП погиб 23-летний водитель

Въехал в забор: в Ровенской области в ДТП погиб 23-летний водитель

Авария произошла ночью

Около часа ночи 11 августа в селе Познань, что в Рокитновском районе Ровенской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими: 23-летний водитель погиб на месте происшествия. При жизни 24-летнего пассажира борются медики, сообщили "Еспресо.Запад" в полиции Ровенской области.

ДТП произошло на улице Школьной. В полиции отмечают, что водитель автомобиля "Audi A4", 23-летний житель Старого Села, не справился с управлением и въехал в деревянный забор. В результате удара автомобиль перевернулся.

От полученных травм парень погиб на месте происшествия. Кроме того, в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом руки доставили пассажира, 24-летнего жителя села Познань.

Дело расследуют. Автомобиль поместили на территорию Рокитновского отделения полиции.

 

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