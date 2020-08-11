В Ивано-Франковской области неизвестные пытались убить судью с помощью растяжки и гранаты
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
В полиции рассказали, что местный житель, открывая гараж, обнаружил гранату, которая, однако, не сдетонировала.
По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа неизвестный установил перед гаражом так называемую "растяжку".
"Речь идет о гранаты типа Ф-1, которая должна была взорваться во время открытия гаражных роллет, но при открытии взрывное устройство сдетонировал. Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. Назначен ряд экспертиз", - пояснили в полиции.
По факту происшествия правоохранители открыли дело о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательство на жизнь судьи.
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