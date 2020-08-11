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Espreso.tvОбществоВ Украину вернулись 12 моряков судна Srakane, которые почти год были изолированы в Бразилии, - МИД

В Украину вернулись 12 моряков судна Srakane, которые почти год были изолированы в Бразилии, - МИД


фото: vesselfinder.com
12 украинцев, членов экипажа судна Srakane, которые почти год находились в изоляции в бразильском порту, вернулись домой

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Сообщается, что в начале июня стало известно, что 12 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна Srakane, фактически оказались в изоляции в порту города Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу, Бразилия), почти год не получали заработную плату и не могли вернуться в Украину.

Украинские консулы в Сан-Пауло установили контакты с бразильскими компетентными органами, оперативно организовали посещение судна и обеспечили оказание необходимой медицинской помощи одному из наших соотечественников.

"Благодаря работе консулов и скоординированным с бразильской стороной действиям в течение июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и наконец успешно вернулись на Родину", - говорится в сообщении.

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