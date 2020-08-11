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Espreso.tvОбществоВ Украине от кори вакцинированы 37% детей до года, что является недостаточным, - МЗ

В Украине от кори вакцинированы 37% детей до года, что является недостаточным, - МЗ


фото: zn.ua
По состоянию на начало июля только 37% детей в возрасте до одного года вакцинированы от кори, паротита и краснухи (КПК)

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МЗ.

Среди детей шести лет этот показатель составляет 41%.

"Такой процент охвата прививками от кори в Украине недостаточен, чтобы до конца года достичь 95%. Согласно рекомендациям ВОЗ, если достаточное количество людей в стране является вакцинированным (более 95%), распространение вируса прекратится", - говорится в сообщении.

По данным ЦОС, в этом году корью в Украине заболели 245 человек, из них 19 - дети в возрасте до года.

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