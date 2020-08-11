В Одессе от коронавируса умер россиянин - капитан судна под флагом Либерии
11 августа, 2020, 15:52
В Одессе от COVID-19 умер капитан судна SOPHIA R, которое находится на карантине в порту "Южный"
Об этом в эфире одной радиостанции сообщил представитель Лабораторного центра МЗ Украины на водном транспорте, передает УНИАН .
По его словам, капитан - житель Санкт-Петербурга - умер 9 августа.
Судно прибыло в порт "Южный" в июле, и капитан сообщил о том, что на борту находятся трое инфицированных.
Когда эпидемиологи попали на судно, симптомы были у шести членов команды.
По результатам обследования было выявлено 10 инфицированных моряков (вся команда состояла из 14 членов экипажа). Моряков госпитализировали в одну из больниц Одессы.
- В городе Белгород-Днестровский Одесской области в специализированном доме ребенка у пяти воспитанников и пяти медработников обнаружили коронавирус.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
-
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор