В Одессе от коронавируса умер россиянин - капитан судна под флагом Либерии

11 августа, 2020, 15:52

В Одессе от COVID-19 умер капитан судна SOPHIA R, которое находится на карантине в порту "Южный"

Об этом в эфире одной радиостанции сообщил представитель Лабораторного центра МЗ Украины на водном транспорте, передает УНИАН .

По его словам, капитан - житель Санкт-Петербурга - умер 9 августа.

Судно прибыло в порт "Южный" в июле, и капитан сообщил о том, что на борту находятся трое инфицированных.

Когда эпидемиологи попали на судно, симптомы были у шести членов команды.

По результатам обследования было выявлено 10 инфицированных моряков (вся команда состояла из 14 членов экипажа). Моряков госпитализировали в одну из больниц Одессы.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области в специализированном доме ребенка у пяти воспитанников и пяти медработников обнаружили коронавирус.