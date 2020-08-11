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Espreso.tvОбществоВ Одессе от коронавируса умер россиянин - капитан судна под флагом Либерии

В Одессе от коронавируса умер россиянин - капитан судна под флагом Либерии


фото: reuters
В Одессе от COVID-19 умер капитан судна SOPHIA R, которое находится на карантине в порту "Южный"

Об этом в эфире одной радиостанции сообщил представитель Лабораторного центра МЗ Украины на водном транспорте, передает УНИАН .

По его словам, капитан - житель Санкт-Петербурга - умер 9 августа.

Судно прибыло в порт "Южный" в июле, и капитан сообщил о том, что на борту находятся трое инфицированных.

Когда эпидемиологи попали на судно, симптомы были у шести членов команды.

По результатам обследования было выявлено 10 инфицированных моряков (вся команда состояла из 14 членов экипажа). Моряков госпитализировали в одну из больниц Одессы.

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