В них много бразильцев на поле, - тренер "Интера" Конте о "Шахтере"
Об этом сообщает TMW .
"Интер" сыграет в полуфинале именно против победителя пары "Шахтер" - "Базель".
"Нам нужно посмотреть, с кем мы встретимся в полуфинале. Это две команды с разными характеристиками. Мы видели, как играл "Шахтер" в Лиге чемпионов против "Аталанты". Это команда, которая привыкла к еврокубкам, у них есть качество, у них много бразильцев на поле, это команда высокого уровня. Мы будем наблюдать за этой игрой, у нас будет шесть дней, чтобы подготовить команду наилучшим образом. Мы заслуживаем сыграть в финале ", - сказал итальянский тренер Антонио Конте.
В четвертьфинале Лиги Европы "Интер" победил леверкузенский "Байер" со счетом 2: 1. Матч "Шахтер" - "Базель" состоится сегодня, 11 августа. Начало в 22:00.
- 10 августа стало известно, что главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что у украинской команды и "Базеля" одинаковые шансы на выход в полуфинал Лиги Европы.
- 10 августа миланский "Интер" победил леверкузенский "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
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