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Espreso.tvСпортВ них много бразильцев на поле, - тренер "Интера" Конте о "Шахтере"

В них много бразильцев на поле, - тренер "Интера" Конте о "Шахтере"


фото: Getty Images
Главный тренер "Интера" Антонио Конте будет наблюдать за матчем 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Базель"

Об этом сообщает TMW .

"Интер" сыграет в полуфинале именно против победителя пары "Шахтер" - "Базель".

"Нам нужно посмотреть, с кем мы встретимся в полуфинале. Это две команды с разными характеристиками. Мы видели, как играл "Шахтер" в Лиге чемпионов против "Аталанты". Это команда, которая привыкла к еврокубкам, у них есть качество, у них много бразильцев на поле, это команда высокого уровня. Мы будем наблюдать за этой игрой, у нас будет шесть дней, чтобы подготовить команду наилучшим образом. Мы заслуживаем сыграть в финале ", - сказал итальянский тренер Антонио Конте.

В четвертьфинале Лиги Европы "Интер" победил леверкузенский "Байер" со счетом 2: 1. Матч "Шахтер" - "Базель" состоится сегодня, 11 августа. Начало в 22:00.

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