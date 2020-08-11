В Новой Зеландии впервые за 102 дня обнаружили COVID-19
Об этом сообщает Euronews.
Новая Зеландия зарегистрировала первые случаи COVID-19 после 102 дней без внутренней передачи в стране.
Вирус обнаружили в одной из семей Окленда. У мужчины были симптомы болезни в течение 5 дней. В результате COVID-19 обнаружили еще у трех членов семьи.
В Окленде ввели карантин. На три дня в городе закроют кафе, бары, рестораны, а также другие предприятия. Будет запрещено въезжать в город из других местностей.
"Эти три дня дадут нам время оценить ситуацию, собрать информацию, убедиться, что у нас есть широкое отслеживание контактов, чтобы мы могли узнать больше о том, как возник этот случай, и принять решение о том, как реагировать на него, как только у нас будет дополнительная информация", - сказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на пресс-конференции.
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