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Espreso.tvМирВ Минске мужчина вышел на рельсы метро в знак протеста против насилия к митингующим

В Минске мужчина вышел на рельсы метро в знак протеста против насилия к митингующим


фото: rfe
В Минске мужчина вышел на рельсы метро в знак протеста против насилия полиции в отношении митингующих

Об этом сообщает белорусское "Радио Свобода", передает "Украинская прада".

"В 14:35 на станции Кастричницка пассажир прыгнул на рельсы. Затем его вытащили работники метро. В 14:40 движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Мужчина остановил поезд на станции метро "Кастричницка" в Минске 11 августа.

Он стоял на рельсах с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей".

Московская (синяя) линия метро остановилась, пассажиры ждали на перроне, пока поезда восстановят движение. Станции на Автозаводской (красной) линии были временно закрыты.

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