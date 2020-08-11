В Минске мужчина вышел на рельсы метро в знак протеста против насилия к митингующим
11 августа, 2020, 16:15
В Минске мужчина вышел на рельсы метро в знак протеста против насилия полиции в отношении митингующих
Об этом сообщает белорусское "Радио Свобода", передает "Украинская прада".
"В 14:35 на станции Кастричницка пассажир прыгнул на рельсы. Затем его вытащили работники метро. В 14:40 движение восстановлено", - говорится в сообщении.
Мужчина остановил поезд на станции метро "Кастричницка" в Минске 11 августа.
Он стоял на рельсах с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей".
Московская (синяя) линия метро остановилась, пассажиры ждали на перроне, пока поезда восстановят движение. Станции на Автозаводской (красной) линии были временно закрыты.
- Напомним, сегодня в Беларуси забастовали рабочие нескольких крупных промышленных предприятий.
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