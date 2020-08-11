В Минске мужчина вышел на рельсы метро в знак протеста против насилия к митингующим

11 августа, 2020, 16:15

В Минске мужчина вышел на рельсы метро в знак протеста против насилия полиции в отношении митингующих

Об этом сообщает белорусское "Радио Свобода", передает "Украинская прада".

"В 14:35 на станции Кастричницка пассажир прыгнул на рельсы. Затем его вытащили работники метро. В 14:40 движение восстановлено", - говорится в сообщении.