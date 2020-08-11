В Киеве за сутки на коронавирус заболели 123 человека, 12 из них - дети
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram .
"На сегодняшний день в столице уже 9687 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет, 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет, 8 девочек от 1 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет . Заболели том числе и 4 медиков ", - написал он.
В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 33 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3247 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39. В Деснянском - 17. Но в Днепровском районе -15 случаев.
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