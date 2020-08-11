В Киеве за сутки на коронавирус заболели 123 человека, 12 из них - дети

11 августа, 2020, 10:58

В 123 жителей столицы обнаружили коронавирус за минувшие сутки, 12 из них - дети

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram .

"На сегодняшний день в столице уже 9687 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет, 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет, 8 девочек от 1 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет . Заболели том числе и 4 медиков ", - написал он.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 33 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3247 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39. В Деснянском - 17. Но в Днепровском районе -15 случаев.

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