В Киеве у бездомной кошки, которая укусила человека, обнаружили бешенство
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве в Facebook.
"По информации Объединения ветеринарной медицины в г. Киеве 7 августа в отдел по борьбе с бешенством животных доставили труп кошки. Необходимые лабораторные исследования выявили характерное для бешенства животных свечение", - говорится в сообщении.
Бездомное животное некоторое время жило на территории дома отдыха "Конча - Заспа", расположенного по адресу: Столичное шоссе, 24й км. Она пала 7 августа, но накануне, 5 августа, укусила мужчину. Сейчас он получает антирабическое лечение в одной из столичных больниц.
На заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполнительном органе Киевского городского совета определили первоочередные необходимые меры, чтобы не допустить распространения бешенства.
"Киев со всех сторон граничит с лесопарковыми зонами, которые имеют многочисленные резервуары возбудителя бешенства (лисы, енотовидные собаки). Поэтому необходимо внимательно относиться к здоровью собственных животных, а также проживающих рядом", - говорится в сообщении.
Профилактические рекомендации - не пропускать прививки домашним любимцам. Вакцинацию животному нужно делать ежегодно. В случае укуса или ослюнения следует немедленно обращаться за медпомощью.
В Киеве зафиксирован случай бешенства у бездомной кошки. На заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии ...Опубликовано Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве Вторник, 11 августа 2020
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