Украинский боксер проведет бой против экс-чемпиона мира в Лас-Вегасе

11 августа, 2020, 14:14

Украинский боксер Виталий Копыленко договорился о бое с бывший чемпионом мира в среднем весе американцем Робертом Брантом

Об этом сообщает BoxingScene .

Поединок украинца против бывшего чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) состоится 22 августа в Лас-Вегасе. Бой пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе в андеркарте встречи между американцем Джо Смитом и колумбийцем Елайдером Альваресом.

Бой Копыленко - Брант состоится во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Брант раз выходил на ринг в июле 2019 году в Осаке, где проиграл титул японцу Риота Мурати.

36-летний Копыленко не боксировал с мая 2019 года, когда в Лас-Вегасе проиграл раздельным решением судей канадцу Стивену Батлеру.

Всего на счету украинца 30 боев на профессиональном ринге, 28 побед и 2 поражения.

11 августа украинский боксер Сергей Деревянченко заявил, что уверен в победе над чемпионом мира WBC в среднем весе американцем Джермаллом Чарли.

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