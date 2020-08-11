 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинский боксер проведет бой против экс-чемпиона мира в Лас-Вегасе

Украинский боксер проведет бой против экс-чемпиона мира в Лас-Вегасе


фото: Getty Images
Украинский боксер Виталий Копыленко договорился о бое с бывший чемпионом мира в среднем весе американцем Робертом Брантом

Об этом сообщает BoxingScene .

Поединок украинца против бывшего чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) состоится 22 августа в Лас-Вегасе. Бой пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе в андеркарте встречи между американцем Джо Смитом и колумбийцем Елайдером Альваресом.

Бой Копыленко - Брант состоится во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Брант раз выходил на ринг в июле 2019 году в Осаке, где проиграл титул японцу Риота Мурати.

36-летний Копыленко не боксировал с мая 2019 года, когда в Лас-Вегасе проиграл раздельным решением судей канадцу Стивену Батлеру.

Всего на счету украинца 30 боев на профессиональном ринге, 28 побед и 2 поражения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

11 августа, 2020 вторник

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать