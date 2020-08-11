Украина готова стать основным партнером НАТО по безопасности в Черном море, - Стефанишина

11 августа, 2020, 20:16

Украина готова быть основным партнером НАТО в обеспечении безопасности в Черном море

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время встречи с послом Мелиндой Симмонс.

"Украина готова быть основным партнером Североатлантического альянса в обеспечении безопасности в Черном море. В рамках программы расширенных возможностей НАТО, партнером которой недавно стала Украина, мы надеемся на активизацию совместных усилий для обеспечения безопасности в черноморском регионе, а также на тесное сотрудничество по преодолению гибридных угроз ", - заявила Стефанишина.