Убийство 12-летней девочки в Киевской области: несовершеннолетнему злоумышленнику объявили о подозрении

11 августа, 2020, 17:14

В Киевской области полицейские объявили несовершеннолетнему парню о подозрении в совершении умышленного убийства 12-летней девочки

Об этом сообщает полиция Киевской области Facebook.

"Работники Яготинского отделение полиции по процессуального руководства Бориспольской местной прокуратуры объявили о подозрении 15-летнему парню по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее полиция Киевщины проводила мероприятия по розыску 12-летней жительницы Яготина, которая исчезла в ночь на 10 августа.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали несовершеннолетнего местного жителя, который признался в убийстве девочки - им оказался 15-летний парень, товарищ потерпевшей.

Парень задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному в виде содержания под стражей. Правоохранители обратятся в суд с соответствующим ходатайством.

Напомним, 10 августа полиция Киевщины задержала несовершеннолетнего парня , подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.

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