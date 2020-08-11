Третья ракетка Украины победила россиянку в стартовом поединке турнира в Праге
11 августа, 2020, 17:02
Украинская теннисистка Леся Цуренко победила россиянку Екатерину Александрову в рамках первого круга турнира в Праге
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Теннисный поединок продолжался 1:00 и 15 минут. В следующем круге Леся Цуренко сыграет против победительницы матча Ана Богдан - Сторм Сандерс.
Призовой фонд турнира составляет $ 275 тыс.
Prague Open - International
Первый круг
Чехия Прага
Леся Цуренко (Украина) - Екатерина Александрова (Россия) 6: 2, 6: 4
- 7 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина решила отказаться от участия в Открытом чемпионате США .
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