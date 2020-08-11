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Espreso.tvСпортТретья ракетка Украины победила россиянку в стартовом поединке турнира в Праге

Третья ракетка Украины победила россиянку в стартовом поединке турнира в Праге


фото: Getty Images
Украинская теннисистка Леся Цуренко победила россиянку Екатерину Александрову в рамках первого круга турнира в Праге

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Теннисный поединок продолжался 1:00 и 15 минут. В следующем круге Леся Цуренко сыграет против победительницы матча Ана Богдан - Сторм Сандерс.

Призовой фонд турнира составляет $ 275 тыс.

 

Prague Open - International

Первый круг

Чехия Прага

Леся Цуренко (Украина) - Екатерина Александрова (Россия) 6: 2, 6: 4

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