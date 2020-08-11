Тайсон передумал возвращаться на ринг в сентябре
11 августа, 2020, 08:48
Бой американских боксеров-ветеранов Майка Тайсона и Роя Джонса перенесен с сентября на ноябрь
Об этом сообщает The Ring.
По информации издания, поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона и экс-владельца титулов в пяти весовых категориях Роя Джонса перенесен с 12 сентября на 28 ноября.
Причиной такого решения стало желание команды Тайсона получить от боя больше прибыли. Джонс тоже согласился провести встречу позже.
Поединок между 54-летним Тайсоном и 51-летним Джонсом должен состояться в Лос-Анджелесе.
- 22 июля стало известно, что Тайсон договорился о бое с чемпионом мира в пяти весовых категориях Джонсом .
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