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Espreso.tvСпортТайсон передумал возвращаться на ринг в сентябре

Тайсон передумал возвращаться на ринг в сентябре


фото: Getty Images
Бой американских боксеров-ветеранов Майка Тайсона и Роя Джонса перенесен с сентября на ноябрь

Об этом сообщает The Ring.

По информации издания, поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона и экс-владельца титулов в пяти весовых категориях Роя Джонса перенесен с 12 сентября на 28 ноября.

Причиной такого решения стало желание команды Тайсона получить от боя больше прибыли. Джонс тоже согласился провести встречу позже.

Поединок между 54-летним Тайсоном и 51-летним Джонсом должен состояться в Лос-Анджелесе.

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