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Espreso.tvОбществоСиноптики предупреждают о грозах в большинстве областей Украины

Синоптики предупреждают о грозах в большинстве областей Украины


фото: karpaty.news
11 августа погода в Украине ухудшится, синоптики предупреждают о грозовых дождях в большинстве областей

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, 11 августа днем в северных, западных и центральных областях грозы (И уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

По Киевской области 11 августа днем прогнозируют грозы (И уровень опасности, желтый).

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