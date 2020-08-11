Синоптики предупреждают о грозах в большинстве областей Украины
11 августа, 2020, 09:22
11 августа погода в Украине ухудшится, синоптики предупреждают о грозовых дождях в большинстве областей
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным УкрГидрометцентра, 11 августа днем в северных, западных и центральных областях грозы (И уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
По Киевской области 11 августа днем прогнозируют грозы (И уровень опасности, желтый).
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