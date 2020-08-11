Синоптик Наталья Диденко предупредила, в каких регионах 12 августа вероятны грозовые дожди

11 августа, 2020, 16:41

12 августа температура воздуха в Украине прогреется от +19 °C до +32 °C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в эфире Епресо.TV.

"Сегодня нас пересекает атмосферный фронт. Фронт - холодный, поэтому завтра, 12 августа, ощутимо снизится температура на севере Украины, до + 19 ... + 23 ° C", - отметила синоптик.

В среду фронт сдвинется южнее, локальные грозовые дожди вероятные на Юге, в Центре и на Прикарпатье, возможны местами на северо-востоке.

По словам Натальи Диденко 12 августа значительная часть территории Украины будет в сухой погоде.

Температура воздуха ожидается самой низкой в северной части, + 19 ... + 23 ° C, самой высокой - на Юге, + 27 ... + 32 ° C.

В большинстве областей +24 ... + 28 ° C.

В Киеве среда будет свежей, днем около + 20 ... + 22 ° C, осадки маловероятны.

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