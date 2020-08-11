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Espreso.tvОбществоСудья, которого хотели убить "растяжкой", работает в одном из районных судов Прикарпатья

Судья, которого хотели убить "растяжкой", работает в одном из районных судов Прикарпатья

Денис Кравченко
фото: Галка
Заместитель начальника следственного управления ГУ Нацполиции в области Денис Кравченко прокомментировал инцидент

По словам полицейского руководителя, о взрывчатке сообщил судья одного из районных судов области, пишет Галка.

Напомним, утром 10 августа судья собирался выходить на работу, автоматически открывал дверь в гараж и обнаружил подозрительный предмет . Оказалось, что это была так называемая "растяжка" - граната, которая должна была сдетонировать во время открытия гаражных ворот.

"Граната не взорвалась по неизвестным причинам, это определит эксперт. Ролет поднялся вместе со взрывчаткой. Было рассчитано так, что водитель должен быть в гараже, и последствия могли быть непредсказуемы", - сказал Кравченко.

На вопрос о возможных причинах покушения, полицейский ответил, что проверяется ряд версий произошедшего, в связи со "специфической деятельностью потерпевшего".

В ночь на 10 августа, кроме судьи, в доме находилась его семья.

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