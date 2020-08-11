Следственный комитет Беларуси обещает конфисковывать автомобили, которыми блокируют движение силовиков
Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Автомобили, используемые для блокировки движения транспорта, являются предметами преступления. В связи с этим они будут конфисковываться у владельцев и признаваться вещественными доказательствами, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с умышленным блокированием транспортных коммуникаций во Фрунзенском районе Минска вечером 10 августа.
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Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 310 УК (умышленное блокирование транспортных коммуникаций). "Согласно уголовно-процессуальному законодательству, автомобили, используемые для блокировки транспортных средств, являющихся предметом преступления и служат средством установления фактов уголовного дела, в связи с чем они будут конфисковываться у владельцев и признаваться вещественными доказательствами". - подчеркнули в Следственном комитете.
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