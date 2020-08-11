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Espreso.tvОбществоСамая высокогорная плантация голубики на Закарпатье дала первые плоды

Самая высокогорная плантация голубики на Закарпатье дала первые плоды

Люди приезжают сюда, чтобы сфотографироваться и попробовать экологически чистый продукт

Уникальную плантацию голубики открыли на высокогорье Межгорья (800 метров над уровнем моря) близ села Нижний Студеный. Именно сейчас здесь собирают первый урожай. В прошлом году на плантации заложили 6 тысяч кустов, которые в этом году дали первые плоды, передает местная телекомпания М-студио.

Как говорится в сюжете, это единственная в мире самая высокогорная плантация голубики. На двух гектарах из десяти фермерского хозяйства "фаски" заложили 6000 кустов - это несколько сортов голубики, пригодных для выращивания на высокогорье.

Люди приезжают сюда, чтобы сфотографироваться на единственной в мире высокогорной плантации и попробовать экологически чистый продукт местного производства.

Уникальная плантация имеет все шансы стать туристической изюминкой Межгорья и Закарпатья.

 

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