Самая высокогорная плантация голубики на Закарпатье дала первые плоды
Уникальную плантацию голубики открыли на высокогорье Межгорья (800 метров над уровнем моря) близ села Нижний Студеный. Именно сейчас здесь собирают первый урожай. В прошлом году на плантации заложили 6 тысяч кустов, которые в этом году дали первые плоды, передает местная телекомпания М-студио.
Как говорится в сюжете, это единственная в мире самая высокогорная плантация голубики. На двух гектарах из десяти фермерского хозяйства "фаски" заложили 6000 кустов - это несколько сортов голубики, пригодных для выращивания на высокогорье.
Люди приезжают сюда, чтобы сфотографироваться на единственной в мире высокогорной плантации и попробовать экологически чистый продукт местного производства.
Уникальная плантация имеет все шансы стать туристической изюминкой Межгорья и Закарпатья.
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-