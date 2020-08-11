Садовый опроверг Степанова и чиновников ЛОГА: во Львове не будут разворачивать больниц "второй волны"

11 августа, 2020, 11:04

Во Львове не открывают больницы второй волны, ведь ранее определенные госпитальные базы справляются с потоком пациентов

Об этом сказал городской голова Львова Андрей Садовый , сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Все больницы, которые принимали пациентов с COVID-19, продолжают работать. Больных принимают Львовская областная инфекционная больница, Центр легочного здоровья и наши городские медицинские учреждения - 8-я больница, 1-я больница, больница скорой медицинской помощи.

Медицинская система города справляется. Кровати в больницах есть. Большое спасибо медикам, ведь они действуют согласно с отработанными протоколами.

В течение последних месяцев мы имеем достаточно ровную ситуацию с коронавируса. Статистика по городу и области достаточно прозрачной. Но этот вирус не исчезнет, пока не изобретут вакцину. Надо научиться с ним жить. Главное - не нервничать, а не стресуваты и вести здоровый образ жизни ", - сказал Андрей Садовый .

Напомним , накануне министр здравоохранения Степанов заявил, что на Львовщине начали открытие больниц "второй волны" .Информация министра подтвердили и в Львовской ОГА.