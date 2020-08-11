С сентября заработают новые требования к рекламе банковских услуг

11 августа, 2020, 14:49

НБУ утвердил новые правила раскрытия информации в рекламе банковских услуг

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах заработают с 1 сентября 2020 года.

"Главное изменение, которое должно состояться на сайтах и в рекламе банков, - должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточное по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках, чтобы не вводить клиентов в заблуждение. Это даст возможность потребителям понимать условия получения услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать действительно взвешенные финансовые решения", - говорится в сообщении.

Отныне все банки должны предоставлять полную информацию о кредитах и депозитах для граждан на сайтах в унифицированном формате. Прежде всего, - указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность его погашения, предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и т.д. .

"Клиент, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условия получения услуги, риски для себя и т.д.", - подчеркнули в пресс служба.

Кроме того, на сайтах банков должны работать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

В пресс-службе подчеркнули, что в рекламе банки обязательно должны указывать основные характеристики услуги: для кредита - реальную годовую процентную ставку, максимальную сумму кредита и его срок, а для депозита - годовую процентную ставку, срок вклада и минимальную сумму.

Отмечается, что эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах.

В пресс-службе также предупредили, что за ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.

Ранее НБУ предостерег украинцев от кредитов под 0%, поскольку такая ставка может действовать неделю, после чего включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты.

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