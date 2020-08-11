Российского актера Ефремова вынесли из здания суда без сознания, он в реанимации
Как передает со ссылкой на источник Телеканал 360 °, перед этим артист пожаловался на боль в груди.
На опубликованных в соцсетях видео видно, как несколько силовиков выносят Ефремова на улицу, после чего кладут его в прибывшую к зданию суда машину скорой помощи.
По данным РИА Новости, актера госпитализировали в реанимацию.
Напомним, 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения на Смоленской площади в центре Москвы и совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ.
Сергей Захаров, находившийся за его рулем, в результате полученных травм скончался в больнице.
Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
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