Российского актера Ефремова вынесли из здания суда без сознания, он в реанимации

11 августа, 2020, 16:17

Во вторник, 11 августа, известного российского актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в Москве, вынесли из здания суда без сознания

Как передает со ссылкой на источник Телеканал 360 °, перед этим артист пожаловался на боль в груди.

На опубликованных в соцсетях видео видно, как несколько силовиков выносят Ефремова на улицу, после чего кладут его в прибывшую к зданию суда машину скорой помощи.

По данным РИА Новости, актера госпитализировали в реанимацию.

Напомним, 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения на Смоленской площади в центре Москвы и совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ.

Сергей Захаров, находившийся за его рулем, в результате полученных травм скончался в больнице.

Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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