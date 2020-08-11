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Espreso.tvОбществоРада соберется 24 и 25 августа, - нардеп Качура

Рада соберется 24 и 25 августа, - нардеп Качура

Верховная Рада проведет торжественное заседание в День независимости Украины

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" в Telegram.

"Утвержденные даты следующих заседаний ВР: 24.08.2020 г. - торжественное заседание в честь дня Независимости, 25.08.2020 - внеочередная сессия ВР", - написал он.

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