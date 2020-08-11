Рада соберется 24 и 25 августа, - нардеп Качура
11 августа, 2020, 21:55
Верховная Рада проведет торжественное заседание в День независимости Украины
Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" в Telegram.
"Утвержденные даты следующих заседаний ВР: 24.08.2020 г. - торжественное заседание в честь дня Независимости, 25.08.2020 - внеочередная сессия ВР", - написал он.
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