"Шахтер" лишился бразильского футболиста
11 августа, 2020, 12:21
"Шахтер" разорвал контракт с бразильским полузащитником Веллингтоном Немом
Об этом сообщает Globoesporte .
По данным издания, "Шахтер" и Веллингтон Нем договорились о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до лета 2021 года. Бразилец получил статус свободного агента.
Сейчас 28-летний полузащитник ведет переговоры с бразильским клубом "Куритиба". С началу 2020 году он выступал в чемпионате Бразилии за "Флуминенсе".
Веллингтон Нем играл за "Шахтер" с 2013 года.
- 7 августа стало известно, что полузащитник португальской "Браги" Фабио Мартинш может перейти в донецкий "Шахтер" .
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