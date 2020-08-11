"Шахтер" лишился бразильского футболиста

11 августа, 2020, 12:21

"Шахтер" разорвал контракт с бразильским полузащитником Веллингтоном Немом

Об этом сообщает Globoesporte .

По данным издания, "Шахтер" и Веллингтон Нем договорились о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до лета 2021 года. Бразилец получил статус свободного агента.

Сейчас 28-летний полузащитник ведет переговоры с бразильским клубом "Куритиба". С началу 2020 году он выступал в чемпионате Бразилии за "Флуминенсе".

Веллингтон Нем играл за "Шахтер" с 2013 года.

7 августа стало известно, что полузащитник португальской "Браги" Фабио Мартинш может перейти в донецкий "Шахтер" .

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