"Признайте Тихановскую президентом", - член штаба объединенной белорусской оппозиции к мировому сообществу

11 августа, 2020, 19:47

11 августа Вероника Цепкало, жена Валерия Цепкало, которому отказали в праве регистрации кандидатом в президенты, призвала мировых лидеров признать Светлану Тихановскую легитимным президентом

Соответствующее видеообращение обнародовало Euroradio в Telegram.

В видеообращении Цепкало призвала мировое сообщество признать Светлану Тихановскую президентом Беларуси.

Также политик обратилась к белорусскому ОМОНу и самой Светлане Тихановской.

"Единственный легитимный в стране президент - это ты", - отметила Вероника Цепкало, адресуя свои слова Тихановской.

Отметим, по информации СМИ, Цепкало 11 августа уехала в Москву.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новини Еспресо