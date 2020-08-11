"Признайте Тихановскую президентом", - член штаба объединенной белорусской оппозиции к мировому сообществу
11 августа, 2020, 19:47
11 августа Вероника Цепкало, жена Валерия Цепкало, которому отказали в праве регистрации кандидатом в президенты, призвала мировых лидеров признать Светлану Тихановскую легитимным президентом
Соответствующее видеообращение обнародовало Euroradio в Telegram.
В видеообращении Цепкало призвала мировое сообщество признать Светлану Тихановскую президентом Беларуси.
Также политик обратилась к белорусскому ОМОНу и самой Светлане Тихановской.
"Единственный легитимный в стране президент - это ты", - отметила Вероника Цепкало, адресуя свои слова Тихановской.
Отметим, по информации СМИ, Цепкало 11 августа уехала в Москву.
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