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Espreso.tvОбщество"Ожидается от 5 тыс. до 10 тыс. верующих хасидов": Немчинов рассказал, сколько паломников могут посетить Умань в этом году

"Ожидается от 5 тыс. до 10 тыс. верующих хасидов": Немчинов рассказал, сколько паломников могут посетить Умань в этом году

В этом году ожидается паломничество в Умань от 5 до 10 тыс. хасидов для празднования Рош га-Шана

Об этом министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было планируемое в сентябре 2020 массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю). В этом году ожидается от 5 тыс. до 10 тыс. верующих хасидов. Учитывая эпидемическое состояние в Украине, это вызывает большое беспокойство как у Украины, так и у Министерства иностранных дел Государства Израиль", - заявил он.

По словам Немчинова, государственная комиссия поручила Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине.

В то же время Министерству внутренних дел поручено усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош га-Шана, а Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы. Также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантинных ограничений.

  • Напомним, мэр города Умани Александр Цебрий заявил, что Межведомственная комиссия при МИД приняла решение не открывать границы для паломников-хасидов на время празднования Рош га-Шана.
  • Впоследствии, украинское правительство не дало разрешение на паломничество хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана.

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