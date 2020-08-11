"Ожидается от 5 тыс. до 10 тыс. верующих хасидов": Немчинов рассказал, сколько паломников могут посетить Умань в этом году
Об этом министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было планируемое в сентябре 2020 массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю). В этом году ожидается от 5 тыс. до 10 тыс. верующих хасидов. Учитывая эпидемическое состояние в Украине, это вызывает большое беспокойство как у Украины, так и у Министерства иностранных дел Государства Израиль", - заявил он.
По словам Немчинова, государственная комиссия поручила Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине.
В то же время Министерству внутренних дел поручено усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош га-Шана, а Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы. Также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантинных ограничений.
- Напомним, мэр города Умани Александр Цебрий заявил, что Межведомственная комиссия при МИД приняла решение не открывать границы для паломников-хасидов на время празднования Рош га-Шана.
- Впоследствии, украинское правительство не дало разрешение на паломничество хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана.
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