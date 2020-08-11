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Espreso.tvОбщество"Мы что, уже живем в России или Беларуси?": Сенцов о приговоре Кольченко, задержанному под посольством Беларуси

"Мы что, уже живем в России или Беларуси?": Сенцов о приговоре Кольченко, задержанному под посольством Беларуси


фото: nv.ua
Украинский режиссер и писатель Олег Сенцов возмущен приговором суда Киева по экс-узнику России Александру Кольченко за участие в акции у посольства Беларуси

Об этом он написал в Facebook.

"Саше Кольченко, настоящему патриоту Украины, за участие во вчерашней акции протеста под стенами посольства Беларуси сегодня присудили 40 часов исправительных работ. Мы что, уже живем в России или в Беларуси?" - отметил Сенцов.

Его возмутило то, что на суд не пустили прессу, а "милицейские" протоколы "не соответствуют действительности, зафиксированной на видео"

"И это был только первый суд за якобы хулиганку, а еще будет второй за сопротивление сотрудникам милиции (это опять не ошибка печати). Это гнилая правоохранительная и судебная система, которую никто не реформировал и не планирует реформировать, показывает свое истинное лицо и уже не скрывается ", - считает режиссер.

  • 10 августа в Киеве под зданием посольства Беларуси в Киеве активисты провели акцию солидарности с белорусами .
  • Во время потасовки на акции под посольством Беларуси в Киеве задержали шестерых участников, среди них - Александр Кольченко.
  • 11 августа Шевченковский суд Киева приговорил Александра Кольченко отбыть 40 часов общественных работ. Впереди рассмотрение дела о "злостном неповиновении правоохранителям"

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