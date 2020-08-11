"Музыка в старом Львове" таки будет

11 августа, 2020, 12:23

VII Международный музыкальный фестиваль начнется в городе Льва 15 августа

15 августа во городе Льва откроется VII Международный музыкальный фестиваль "Музыка в старом Львове", который продлится до 30 августа. Фестиваль представит восемь событий, призванных продемонстрировать разноплановость и уникальность музыкальной культуры города, для которого еще с княжеских времен музыка была неотъемлемой его частью.

Речь идет о том, чтобы - при карантин (хотя и с соблюдением всех обязательных предписаний) - раз показать Львов как город с особым архитектурно-историческим ландшафтом, памятниками европейской культуры и истории, традициям, интерактивными идеями и креативными реалиями. Ведь традиционно концерты происходят не только в концертных залах, но и в храмах, на площадях и других неожиданных площадках.

Как рассказал "Еспресо.Захид" основатель фестиваля, главный дирижер и художественный руководитель Академического камерного оркестра "Виртуозы Львова", народный артист Украины Сергей Бурко, учитывая требования времени, часть событий будет транслироваться онлайн. Поскольку львовский фестиваль изначально имеет постоянного партнера - фестиваль "Музыка в старом Кракове" под руководством Станислава Галонського, то речь идет не только о активный обмен опытом, но и о популяризации украинской музыки и украинских исполнителей в Европе. Интересно, основанное еще в 1976 году в Польше идеологически похоже действо, только на почве столице Малопольского воеводства - в прошлом столицы государства и места коронаций - тоже традиционно проходит в те дни, и украинский событие.

На официальном YouTube-канале Львовской национальной филармонии будут транслироваться не только львовские, но и краковские концерты.

"Время поставил нас в новые реалии, - говорит Сергей Бурко. - Этот год - это год 25-летия для моего оркестра" Виртуозы Львова ". В мае мы должны были иметь большой концерт по этому случаю, но все сдвинулось сначала на лето, а теперь на сентябрь. И люди билетов не сдали - ожидают, что на концерт таки смогут попасть. Как по мне, такой признак очень важна: без живой музыки человек не может ".

Фестиваль "Музыка в старом Львове" начнется на площади у Собора святого Юра праздничным концертом Академического камерного оркестра "Виртуозы Львова", приуроченного двум памятным датам - 100-летию со дня рождения Кароля Войтылы, более известного миру как Папа Римский Иоанн Павел II, и 155-летию со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого. Иначе говоря, людям, которые не только были реформаторами церкви, но и немало сделали для культуры. Интересно, что на следующий день "Виртуозы Львова" выступят в церквях сел, с которыми страницы жизни Иоанна Павла II и Андрея Шептицкого были связаны - в Вижомля и Прилбичах Яворивского района Львовской области.

Позже "Виртуозы Львова" с концертом "Панорама старого города" выступят на смотровой площадке гостиницы "RIUS". Квинтет духовых инструментов "Lemberger Gold Brass" представит праздничную программу во дворе Дворца Потоцких. Единственный этого года иногородний музыкант, лауреат международных конкурсов - киевлянин Михаил Гончаров даст сольный концерт в бывшей трапезной Доминиканского собора. А завершится фестиваль в Львовской национальной филармонии событием "Благородное барокко".